Attacco cyber-finanziario, scoperto autore del buco da 120 milioni di euro (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Un buco pari a 120 milioni di euro sulla piattaforma informatica “Bitgrail” e oltre 230mila risparmiatori truffati. Queste le conseguenze di quello che è stato definito il più grande Attacco cyber-finanziario in Italia e uno dei più grandi mai realizzati nel mondo nel settore delle cryptovalute. Al termine di una complessa indagine ad alto impatto tecnologico che ha visto anche il supporto delle Fbi americana, la Polizia Postale italiana è riuscita a identificare l‘autore dell’Attacco, un fiorentino di 34 anni attualmente accusato di frode informatica, auto-riciclaggio e bancarotta fraudolenta. L’inchiesta è stata avviata nel febbraio del 2018, a seguito di una denuncia presentata dallo stesso hacker, amministratore unico della ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Unpari a 120disulla piattaforma informatica “Bitgrail” e oltre 230mila risparmiatori truffati. Queste le conseguenze di quello che è stato definito il più grandein Italia e uno dei più grandi mai realizzati nel mondo nel settore delle cryptovalute. Al termine di una complessa indagine ad alto impatto tecnologico che ha visto anche il supporto delle Fbi americana, la Polizia Postale italiana è riuscita a identificare l‘dell’, un fiorentino di 34 anni attualmente accusato di frode informatica, auto-riciclaggio e bancarotta fraudolenta. L’inchiesta è stata avviata nel febbraio del 2018, a seguito di una denuncia presentata dallo stesso hacker, amministratore unico della ...

poliziadistato : Identificato da #PoliziaPostale Firenze l'autore del più grande attacco cyber-finanziario in Italia, uno dei più gr… - Agenzia_Ansa : Scoperto l'autore del più grande attacco cyber-finanziario in Italia. Un buco da 120 milioni di euro, oltre 230mila… - RaiNews : Il più grande attacco cyber-finanziario mai compiuto in Italia e uno dei più grandi al mondo nel settore delle crip… - Patty66509580 : RT @ElioLannutti: Scoperto l'autore del più grande attacco cyber-finanziario in Italia. Un buco da 120 milioni di euro con 230.000 truffati… - libellula58 : RT @ElioLannutti: Scoperto l'autore del più grande attacco cyber-finanziario in Italia. Un buco da 120 milioni di euro con 230.000 truffati… -