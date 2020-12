Atletico Madrid, Simeone: «La Liga non è solo affare nostro e del Real» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato in vista della gara contro la Real Sociedad. Ecco le sue parole Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato in vista della gara contro la Real Sociedad. «La Real Sociedad è una squadra che compete da diversi anni a un ottimo livello, sarà una partita difficile da affrontare al meglio. Joao Felix? Ha preso una brutta botta, ma oggi si è allenato bene. Il titolo in Liga non è una lotta solo tra Real e Atletico Madrid». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Diego, tecnico dell’, ha parlato in vista della gara contro laSociedad. Ecco le sue parole Diego, tecnico dell’, ha parlato in vista della gara contro laSociedad. «LaSociedad è una squadra che compete da diversi anni a un ottimo livello, sarà una partita difficile da affrontare al meglio. Joao Felix? Ha preso una brutta botta, ma oggi si è allenato bene. Il titolo innon è una lottatra». Leggi su Calcionews24.com

OptaPaolo : 1 - Dopo la sconfitta dell’Atletico Madrid sabato, il #Milan è rimasta l’unica squadra imbattuta nei maggiori cinqu… - Ste_FVCRN : Stagione 01/02 (1/6): - nuovo decreto-antiviolenza: + poteri per forze dell'ordine, inalterate le possibilità di di… - mr_kubra : RT @InterCM16: Media punti dei maggiori campionati: 1. Atletico Madrid 2.41 2. Milan 2.38 3. Inter e Bayern Monaco 2.30 - infoitsport : Boyé, gol e grandi giocate contro l’Atletico Madrid. Gemello super, infortunio per Falque - ItaSportPress : Atletico Madrid, Joao Felix non perdona: il tunnel dalla distanza al compagno (VIDEO) - -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid Liga: Real vince e raggiunge Atletico in testa Agenzia ANSA Messi-Pelè, che incontro 643 gol con una maglia, ora è un record per due

BARCELLONA. Leo Messi è sempre più leggenda. L' argentino, ieri nel 2-2 col Valencia, ha firmato la rete numero 643 indossando la maglia del Barcellona ed eguagliando Pelé, anche lui a 643 gol, ma con ...

Atletico Madrid, Simeone: «La Liga non è solo affare nostro e del Real»

Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha parlato in vista della gara contro la Real Sociedad. Ecco le sue parole anche sulla Liga ...

BARCELLONA. Leo Messi è sempre più leggenda. L' argentino, ieri nel 2-2 col Valencia, ha firmato la rete numero 643 indossando la maglia del Barcellona ed eguagliando Pelé, anche lui a 643 gol, ma con ...Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha parlato in vista della gara contro la Real Sociedad. Ecco le sue parole anche sulla Liga ...