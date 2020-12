Atalanta, tensione Gomez: Staffelli prova a consegnargli il Tapiro d’Oro di “Striscia la Notizia”, il Papu reagisce male (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alta tensione in casa Atalanta.Nonostante la convincente vittoria ai danni della Roma conquistata allo stadio "Atleti Azzurri d'Italia" nell'ultimo turno di campionato, la compagine di Gian Piero Gasperini non riesce ancora a trovare serenità. Tiene chiaramente banco ancora il caso Papu Gomez con il jolly argentino ormai ai margini del progetto della Dea dopo le aspre divergenze insorte con il tecnico piemontese. Un rapporto irrimediabilmente deteriorato, sotto il profilo relazionale ancor prima che professionale, che ha causato non pochi imbarazzi al club bergamasco in una fase topica della stagione. La mancata convocazione di Gomez in occasione della sfida contro la Roma, le ripetute esclusioni del Papu dall'undici titolare, la presa di posizione ufficiale di tecnico e società, il ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 dicembre 2020) Altain casa.Nonostante la convincente vittoria ai danni della Roma conquistata allo stadio "Atleti Azzurri d'Italia" nell'ultimo turno di campionato, la compagine di Gian Piero Gasperini non riesce ancora a trovare serenità. Tiene chiaramente banco ancora il casocon il jolly argentino ormai ai margini del progetto della Dea dopo le aspre divergenze insorte con il tecnico piemontese. Un rapporto irrimediabilmente deteriorato, sotto il profilo relazionale ancor prima che professionale, che ha causato non pochi imbarazzi al club bergamasco in una fase topica della stagione. La mancata convocazione diin occasione della sfida contro la Roma, le ripetute esclusioni deldall'undici titolare, la presa di posizione ufficiale di tecnico e società, il ...

Mediagol : #Atalanta, tensione Gomez: Staffelli prova a consegnargli il Tapiro d'Oro di 'Striscia la Notizia', il Papu reagisc… - PrimaiTulipani : Come si spiega che #ferrero Presidente della #Sampdoria riesce a mettere una pezza tra #Candreva e #Ranieri, mentre… - Bertolca10 : Sempre più tensione in casa Atalanta nel rapporto tra #Gasperini e il Papu #Gomez . L'argentino convocato, ma per… - zazoomblog : Atalanta tensione Gasperini-Gomez: le notizie del giorno - #Atalanta #tensione #Gasperini-Gomez: - siamo_la_Roma : ?? Domenica alle 18 la sfida con l'#Atalanta ?? Ma in casa #Dea la tensione è alle stelle ?? Lo sfogo su #Instagram… -