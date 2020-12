Atalanta-Roma, la match analysis. La vittoria nella ripresa? Era «cominciata» nel primo tempo. Ecco perché, e i dati (Di lunedì 21 dicembre 2020) Vincendo contro la Roma di Fonseca, l’Atalanta poteva soddisfare una doppia condizione: avanzare di tre punti in classifica riducendo il gap con le avversarie dirette per i posti che contano e accorciare su una diretta avversaria, erodendo parte del distacco. … Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Vincendo contro ladi Fonseca, l’poteva soddisfare una doppia condizione: avanzare di tre punti in classifica riducendo il gap con le avversarie dirette per i posti che contano e accorciare su una diretta avversaria, erodendo parte del distacco. …

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Gomez non convocato per Atalanta-Roma #SkySport #SkySerieA #AtalantaRoma #Gomez - Atalanta_BC : ???? Recupero palla letale dell'#Atalanta, con Muriel che si invola verso la porta della Roma e insacca il terzo gol!… - ZZiliani : Come ogni domenica sera, ecco la classifica come mi auguro sia da martedì sera, senza il verme più grosso. MILAN 31… - BiancoRossi1979 : RT @ZZiliani: Come ogni domenica sera, ecco la classifica come mi auguro sia da martedì sera, senza il verme più grosso. MILAN 31 INTER 30… - Dalla_SerieA : Atalanta-Roma 4-1: Dzeko illude Fonseca, Ilicic travolgente - -