Atalanta-Roma 4-1 | Dzeko illude Fonseca ma la Dea si ritrova

A Bergamo l'Atalanta, senza il Papu Gomez, cala il poker alla Roma e sale al 7° posto. Grande avvio dei giallorossi che, al 3', sbloccano con Dzeko. Subito dopo Spinazzola colpisce il palo. Nella ripresa la Dea pareggia con Zapata, poi Gosens e il neo-entrato Muriel completano la rimonta. Ilicic, autore di due assist, la chiude nel finale con un grandissimo gol. Fonseca ripropone Pedro titolare, con Pellegrini a centrocampo. Tra i pali torna Mirante. In difesa Ibanez preferito a Kumbulla. Pronti via e dopo 3' subito vantaggio per i giallorossi: Mkhitaryan appoggia in mezzo di sinistro, Dzeko controlla e con freddezza batte il portiere da posizione ravvicinata. Roma ancora pericolosa al 9' quando Spinazzola in percussione vede Gollini fuori dai pali e tenta la beffa, pallone che ...

