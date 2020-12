Atalanta, il Papu Gomez perde la testa: distrugge il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia [FOTO] (Di lunedì 21 dicembre 2020) Non è sicuramente un buon periodo per il Papu Gomez, l’attaccante è nervoso come dimostra l’episodio con Striscia la Notizia: il calciatore dell’Atalanta ha distrutto il Tapiro d’Oro. L’argentino è praticamente fuori rosa dal club nerazzurro, tutto è nato durante l’intervallo della partita di Champions League contro il Midtjylland, Gomez non ha accettato un consiglio tattico dell’allenatore ed è nata una lite durissima. Poi è stato utilizzato sempre di meno, fino alla mancata esclusione ed alla rottura definitiva. Adesso è alla ricerca di una nuova squadra, sono tanti i club che si sono messi già alla ricerca del calciatore. Il Papu Gomez lancia il Tapiro d’Oro Il ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 dicembre 2020) Non è sicuramente un buon periodo per il, l’attaccante è nervoso come dimostra l’episodio conla: il calciatore dell’ha distrutto il. L’argentino è praticamente fuori rosa dal club nerazzurro, tutto è nato durante l’intervallo della partita di Champions League contro il Midtjylland,non ha accettato un consiglio tattico dell’allenatore ed è nata una lite durissima. Poi è stato utilizzato sempre di meno, fino alla mancata esclusione ed alla rottura definitiva. Adesso è alla ricerca di una nuova squadra, sono tanti i club che si sono messi già alla ricerca del calciatore. Illancia ilIl ...

