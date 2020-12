Atalanta, il Genk ha accettato l’offerta per Maehle: i dettagli (Di lunedì 21 dicembre 2020) E’ quasi fatta per il passaggio di Joakim Maehle all’Atalanta. I dettagli dell’operazione che consegnerà a Gasperini un nuovo esterno Arrivano nuove conferme sul passaggio del terzino danese Joakim Maehle all’Atalanta nel corso della prossima sessione di mercato. Secondo il quotidiano belga Het Nieuwsblad, il Genk avrebbe accettato l’ultima offerta della Dea: 11 milioni più 4 di bonus per l’acquisto a titolo definitivo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) E’ quasi fatta per il passaggio di Joakimall’. Idell’operazione che consegnerà a Gasperini un nuovo esterno Arrivano nuove conferme sul passaggio del terzino danese Joakimall’nel corso della prossima sessione di mercato. Secondo il quotidiano belga Het Nieuwsblad, ilavrebbel’ultima offerta della Dea: 11 milioni più 4 di bonus per l’acquisto a titolo definitivo. Leggi su Calcionews24.com

