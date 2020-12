Atalanta, Gomez nervoso: scaglia il Tapiro d’Oro contro Staffelli (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nervi a fior di pelle per Alejandro Gomez: l’argentino, in rotta con tutto l’ambiente atalantino, ha reagito male al Tapiro d’Oro di Staffelli Non è un periodo felice per il Papu Gomez. L’argentino è ormai fuori squadra all’Atalanta e a gennaio dovrà cambiare aria per non perdere la Copa America con l’Albiceleste. Nervi a fior di pelle insomma per il Papu che, come riporta Striscia La Notizia, ha reagito malissimo al Tapiro d’Oro consegnatogli da Valerio Staffelli. Il giornalista ha provato a consegnare il Tapiro d’Oro al giocatore, ma il funambolico giocatore argentino ha inizialmente eluso la marcatura del tg satirico, sprintando fino a un parcheggio adiacente la sede degli allenamenti della squadra ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nervi a fior di pelle per Alejandro: l’argentino, in rotta con tutto l’ambiente atalantino, ha reagito male aldiNon è un periodo felice per il Papu. L’argentino è ormai fuori squadra all’e a gennaio dovrà cambiare aria per non perdere la Copa America con l’Albiceleste. Nervi a fior di pelle insomma per il Papu che, come riporta Striscia La Notizia, ha reagito malissimo alconsegnatogli da Valerio. Il giornalista ha provato a consegnare ilal giocatore, ma il funambolico giocatore argentino ha inizialmente eluso la marcatura del tg satirico, sprintando fino a un parcheggio adiacente la sede degli allenamenti della squadra ...

