Atalanta, così Ilicic ha portato la squadra alla rimonta. Tutti i dati superiori alle medie: un tempo da fenomeno (Di lunedì 21 dicembre 2020) Signore e signori, è tornato Josip Ilicic. Finalmente e, speriamo, definitivamente. È tornato lo sloveno che conosciamo, capace di decidere autonomamente le sorti di una partita di calcio. Ha fatto (quasi) tutto lui, contro la Roma: ha preso le redini … Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Signore e signori, è tornato Josip. Finalmente e, speriamo, definitivamente. È tornato lo sloveno che conosciamo, capace di decidere autonomamente le sorti di una partita di calcio. Ha fatto (quasi) tutto lui, contro la Roma: ha preso le redini …

Atalanta_BC : ?? COSÌ RAGAZZI!! Torniamo alla vittoria in @SerieA! ?? YES GUYS!! Back to winning ways in the @SerieA_EN!… - Atalanta_BC : ?? In campo così al #GewissStadium! ?? Our line-up to face Fiorentina! ? Presented by @Plus500 #AtalantaFiorentina… - Atalanta_BC : Buongiorno così ?? #GoodMorning from Gollorius ?? ? #Gollini #GoAtalantaGo ???? - cristro71 : @Alessan25709324 @danielelozzi L'Atalanta è tornata ora in eccellenti condizioni.... ovviamente contro di Noi... Na… - ModernoTifoso : Siamo ancora lì, in linea con il nostro obiettivo. È vero, l'#Atalanta vincendo il recupero con l'#Udinese sarebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta così Juventus-Atalanta 1-1: Freuler risponde a Chiesa, poi Gollini para un rigore a Cristiano Ronaldo Corriere della Sera