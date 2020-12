Atalanta, clamorose novità su Gomez: Milan e Inter superate (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Roma avrebbe superato Milan e Inter nella corsa al giocatore dell’Atalanta, Gomez. I giallorossi sarebbero, ora, in pole position per prendere l’argentino ormai pronto a lasciare Bergamo La strade di Gomez e dell’Atalanta si divideranno già a gennaio, ma la grossa novità di giornata arriva da ‘Sportmediaset’ secondo cui sarebbe la Roma la squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Roma avrebbe superatonella corsa al giocatore dell’. I giallorossi sarebbero, ora, in pole position per prendere l’argentino ormai pronto a lasciare Bergamo La strade die dell’si divideranno già a gennaio, ma la grossadi giornata arriva da ‘Sportmediaset’ secondo cui sarebbe la Roma la squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

