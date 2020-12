Assoluzione Raggi, la Angeli si batte il petto: “Le diedi della bugiarda, ora chiedo scusa” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic – Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha incassato una sentenza di Assoluzione in appello per il caso nomine e Federica Angeli, che fu tra i primi (e più accesi) accusatori quando scoppiò lo scandalo, fresca della nomina come delegata alle periferie da parte del sindaco pentastellato, ora chiede scusa: “Riportai articoli di stampa e ricostruzioni che la indicavano come colpevole. Fui durissima con lei”. La Angel, pubblico mea culpa col “datore di lavoro” La Angeli si abbandona ad un lacrimevole post su Facebook in cui, in soldoni, fa un mea culpa per tutto il fango riversato sul sindaco di Roma quando scoppiò il caso Marra. Da fine ottobre la giornalista di A mano disarmata ha fatto il suo ingresso nello staff del Campidoglio come delegata alle Periferie ed alla Legalità, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic – Il sindaco di Roma Virginiaha incassato una sentenza diin appello per il caso nomine e Federica, che fu tra i primi (e più accesi) accusatori quando scoppiò lo scandalo, frescanomina come delegata alle periferie da parte del sindaco pentastellato, ora chiede: “Riportai articoli di stampa e ricostruzioni che la indicavano come colpevole. Fui durissima con lei”. La Angel, pubblico mea culpa col “datore di lavoro” Lasi abbandona ad un lacrimevole post su Facebook in cui, in soldoni, fa un mea culpa per tutto il fango riversato sul sindaco di Roma quando scoppiò il caso Marra. Da fine ottobre la giornalista di A mano disarmata ha fatto il suo ingresso nello staff del Campidoglio come delegata alle Periferie ed alla Legalità, ...

matteorenzi : L’assoluzione di Virginia #Raggi è una bellissima notizia. Non siamo e non saremo mai giustizialisti: gli avversari… - matteosalvinimi : Bene assoluzione della #Raggi, noi gli avversari preferiamo batterli alle elezioni, non in Tribunale. Il 2021 sarà… - lucianonobili : Pochi giorni fa avevo definito ripugnante l’atteggiamento di chi - nel M5S come nel PD - attendeva una condanna del… - domenicabestial : RT @angelo_fornaro: @CarloneDaniela Poraccia dopo l'assoluzione della #raggi e dalla parrucchiera dopo aversi strappato i capelli???????????? - Eposmail : RT @MicheleGubitosa: Non dimentico anni di attacchi, di accuse, di insulti da politici da giornalisti e quotidiani nazionali, tutti svaniti… -