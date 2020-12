Assicurazioni auto 5 giorni: è boom di offerte, ma attenzione alle truffe (Di lunedì 21 dicembre 2020) In alcune situazioni può esserci la necessità di stipulare un’assicurazione auto temporanea di breve durata. Una soluzione del genere può essere utile, ad esempio, a chi utilizza la macchina solo per fare un breve viaggio o a chi deve trasferire il veicolo in un altro stato: la copertura è limitata a pochi giorni e si evita di pagare il premio annuale. Per venire incontro a queste particolari esigenze, le compagnie hanno lanciato sul mercato tante offerte relative alle Assicurazioni auto 5 giorni. Purtroppo negli ultimi anni si è registrato un aumento delle truffe nel campo delle RC auto temporanee: per riuscire ad individuare le migliori polizze è importante anche sapere come riconoscere le possibili fregature. Il successo delle ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 dicembre 2020) In alcune situazioni può esserci la necessità di stipulare un’assicurazionetemporanea di breve durata. Una soluzione del genere può essere utile, ad esempio, a chi utilizza la macchina solo per fare un breve viaggio o a chi deve trasferire il veicolo in un altro stato: la copertura è limitata a pochie si evita di pagare il premio annuale. Per venire incontro a queste particolari esigenze, le compagnie hanno lanciato sul mercato tanterelative. Purtroppo negli ultimi anni si è registrato un aumento dellenel campo delle RCtemporanee: per riuscire ad individuare le migliori polizze è importante anche sapere come riconoscere le possibili fregature. Il successo delle ...

paolodeluca72 : RT @rome_sea: @paolodeluca72 in pratica @nzingaretti prende i soldi dei contribuenti e li regala ai concessionari, così altri contribuenti… - rome_sea : @paolodeluca72 in pratica @nzingaretti prende i soldi dei contribuenti e li regala ai concessionari, così altri con… - Borsapretporter : Non do soldi alle assicurazioni da sempre, solo RC auto e solo perchè obbligatoria Per convincere l'assemblea ho us… - AlessioParodi6 : @sindfrei_ @GennaroSenatore @FabioAstigiano La soluzione? Mini go-pro da taschino sempre accesa quando sei solo con… - info_lavoro : #Roma #IstitutiCredito #BackOfficeDerivati #Automotive #Banche #Assicurazioni ADDETTO/A PRATICHE AUTO -

Ultime Notizie dalla rete : Assicurazioni auto Le assicurazioni auto Allianz a Dicembre 2020 Facile.it Informativa privacy ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali - "Regolamento"

I Dati potranno essere comunicati a società di assicurazione e alle forze di polizia o ad altre autorità pubbliche in relazione ad una qualunque richiesta, contestazione, sanzione o provvedimento ...

Prezzi RC auto nel Lazio, una panoramica completa sul 2020

Secondo un’indagine condotta da un noto sito comparatore, mantenere un’auto in Italia costa quasi 1.500 euro all’anno. Sono state prese in considerazione le seguenti voci di spesa: assicurazione, ...

I Dati potranno essere comunicati a società di assicurazione e alle forze di polizia o ad altre autorità pubbliche in relazione ad una qualunque richiesta, contestazione, sanzione o provvedimento ...Secondo un’indagine condotta da un noto sito comparatore, mantenere un’auto in Italia costa quasi 1.500 euro all’anno. Sono state prese in considerazione le seguenti voci di spesa: assicurazione, ...