Ascolti tv, la serata è di "The Voice Senior" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Crollano gli Ascolti di Canale 5 "The Voice Senior" è uno dei programmi rivelazione di questo fine anno. Antonella Clerici e il suo show dedicato alla musica stanno ottenendo buoni risconti di gradimento e di Ascolti. Lo show si è aggiudicato la domenica sera con il 18,2% con 3.670.000 di spettatori. Crolla nettamente "Live – Non è la D'Urso" che si ferma a 1.927.000 spettatori pari all'11.8% di share. Sui Rai 2, invece, 'NCIS Los Angeles' cattura l'attenzione di 1.398.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 il film "Il Cavaliere Oscuro" ha intrattenuto 1.278.000 spettatori con il 5.7% di share. Su Rai 3 buoni Ascolti per "Che tempo che fa" con 2.510.000 spettatori (9.6%). Su La7, Giletti e il suo "Non è l'Arena", registrano 1.381.000 spettatori con il 5.3%, nella prima parte in onda dalle 20.38 alle 22.55, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti serata Ascolti tv di sabato 19 dicembre - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana The Voice Senior, Erminio Sinni ha vinto la prima edizione del talent di Rai1

Erminio Sinni vince The Voice Senior Si chiude con la vittoria di Erminio Sinni la prima edizione italiana di The Voice Senior. Giunge così al suo epilogo il talent di Rai1 condotto da Antonella Cleri ...

20 dicembre Clerici stacca Fazio e D’Urso. Lazio-Napoli batte Giletti

La classifica delle varie trasmissioni generaliste in prima serata in ordine di ascolti è stata la seguente. Su Rai1 la finale del talent musicale ‘The Voice Senior’, con Antonella Clerici alla ...

