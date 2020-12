Ascolti tv domenica 20 dicembre | Antonella Clerici batte Barbara D’Urso

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Il prime time di ieri sera,20, ha decretato un grande successo in termini ditv per il programma The Voice Senior, in onda su Rai 1., dunque, ha superato di gran lunga la concorrenza Mediaset dando luogo a dei risultati davvero sorprendenti. Il programma di Canale 5, invece, Live non è la, è sembrato essere ancora in calo rispetto alle precedenti puntate. L’ultima puntata dell’anno del programmale di, quindi, sembrerebbe essersi rivelata un po’ deludente. Vediamo tutti i risultati nel dettaglio. Glitv del 202020 Lasera è sempre un giorno parecchio difficile dal punto di vista degli ...