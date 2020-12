Ascolti TV | Domenica 20 dicembre 2020. La finale di The Voice Senior vince senza botto (18.2%), in calo Live all’11.8% (presentazione 9.8%). Fazio 9.6%-7% (Di lunedì 21 dicembre 2020) The Voice Senior: Antonella Clerici Nella serata di ieri, Domenica 20 dicembre 2020, su Rai1 – dalle 21.31 alle 0.31 – la finale di The Voice Senior ha conquistato 3.670.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.26 – Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 1.927.000 spettatori pari all’11.8% di share (presentazione dalle 21.18 alle 21.49: 2.607.000 – 9.8%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 1.398.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Il Cavaliere Oscuro ha intrattenuto 1.278.000 spettatori con il 5.7% di share. Su Rai3, preceduto da un’anteprima (1.706.000 – 6.6%), dalle 20.32 alle 22.47 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 21 dicembre 2020) The: Antonella Clerici Nella serata di ieri,20, su Rai1 – dalle 21.31 alle 0.31 – ladi Theha conquistato 3.670.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.26 –– Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 1.927.000 spettatori pari.8% di share (dalle 21.18 alle 21.49: 2.607.000 – 9.8%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 1.398.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Il Cavaliere Oscuro ha intrattenuto 1.278.000 spettatori con il 5.7% di share. Su Rai3, preceduto da un’anteprima (1.706.000 – 6.6%), dalle 20.32 alle 22.47 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video ...

