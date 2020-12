Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 20 dicembre 2020

(Di lunedì 21 dicembre 2020)dei programmi più visti di20, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la finale di The Voice Senior hanno ottenuto 3670 spettatori (share 18.16%); su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 1927 spettatori (11.76%), con anteprima a 2355 (8.82%). Su Italia1 il film Il Cavaliere Oscuro ha ottenuto 1278 spettatori (5.69%); su Rai2 gli episodi di NCIS Los Angeles hanno totalizzato 1394 spettatori (5.12%) il primo e 1424 (5.52%); su Rai3 il programma Che tempo che fa ha intrattenuto 2510 spettatori (9.56%) nel programma vero e proprio e 1276 (7.00%) nel Tavolo finale; su Rete4 il film Pinocchio 657 spettatori (2.85%); su La7 la puntata di ...

