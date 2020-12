Ascolti Tv 20 dicembre 2020 | The Voice Senior una scommessa vinta

AnonymeRai : ? #AscoltiTv di domenica #20dicembre ? - il_Case : Ascolti TV | Domenica 20 dicembre 2020. La finale di The Voice Senior (18.2%), in calo Live all’11.8% (presentazion… - infoitcultura : Ascolti tv sabato 19 dicembre 2020: bene Amadeus, Toffanin e De Filippi - infoitcultura : Ascolti TV, le prime serate più viste dal 13 al 19 dicembre 2020 - infoitcultura : Ascolti tv 20 dicembre 2020: Antonella Clerici batte Fabio Fazio e strapazza Barbara D’Urso -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dicembre

RAI - Radiotelevisione Italiana

La prima edizione italiana di The Voice Senior è giunta al termine con la vittoria di Erminio Sinni, proclamata proprio dalla conduttrice ...Nella serata di sabato, 26 dicembre 2020, debutterà su Rai il nuovo programma ... che intratterranno il pubblico in una serata difficile da vincere in fatto di ascolti, come quella del sabato sera.