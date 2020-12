Arteta: «Retrocessione? Normale parlarne se guardiamo solo la classifica…» – VIDEO (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa del brutto momento che stanno attraversando i Gunners Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa del brutto momento che stanno attraversando i Gunners. «Retrocessione? Quando ti ritrovi in questa posizione di classifica e hai i punti che abbiamo noi al momento, c’è da osservare e stare attenti perchè non ci siamo ritrovati spesso in questa posizione. Eravamo in una situazione analoga l’anno scorso, quando sono arrivato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mikel, tecnico dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa del brutto momento che stanno attraversando i Gunners Mikel, tecnico dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa del brutto momento che stanno attraversando i Gunners. «? Quando ti ritrovi in questa posizione di classifica e hai i punti che abbiamo noi al momento, c’è da osservare e stare attenti perchè non ci siamo ritrovati spesso in questa posizione. Eravamo in una situazione analoga l’anno scorso, quando sono arrivato». Leggi su Calcionews24.com

CinqueNews : #arsenal Arteta: «Retrocessione? Normale parlarne se guardiamo solo la classifica» - sportface2016 : #Arsenal in lotta per la zona retrocessione, #Arteta: 'Guardiamoci le spalle e stiamo attenti' - rickembecker : L'Arsenal di Arteta sta andando a picco... Difensivamente un colabrodo, le stanno perdendo tutte o quasi, non arriv… - 27Giacomo : @esistenzialinte Questi che si vagano addosso per 2 passaggi di fila sono un male, ricordo ancora i post dopo un go… - Fede_Spera86 : RT @AirJordan185: Ma il vate Adani cosa pensa dell’Arsenal del “guru” Arteta a un passo dalla retrocessione? -