Art Village | lo spettacolo non si ferma

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) (Roma 21 dicembre 2020) - Roma, 21/12/2020 - Il mondo delloe tutto il settore dell'entertainment nell'ultimo anno sta vivendo dei momenti ostici, a causa della pandemia da COVID 19 e le rigide norme di distanziamento sociale imposte a livello governativo e sanitario, per cercare di mitigare gli effetti del contagio. Le difficoltà però non si limitano alla evidente impossibilità di effettuare spettacoli dal vivo, con la chiusura di teatri, cinema e sale dedicate alle arti performative, ma investe anche l'ambito della formazione e degli allenamenti, sia dei giovani allievi che degli stessi performers, a causa dell'impossibilità del proseguimento delle lezioni nelle diverse scuole e accademie dedicate. A tal proposito, nelle varie piazze italiane, in maniera pacifica e artistica, vi sono state numerose manifestazioni allo scopo di richiedere la riapertura di ...