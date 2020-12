Arriva su Netflix la prima serie animata di Zerocalcare: «Se viene ‘na merda me l’accollo io» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Zerocalcare ha una sorpresa in serbo per noi. Si intitola Strappare Lungo i Bordi e nei prossimi mesi potremo vederlo su Netflix. Dai pochi secondi del trailer non si capisce se si tratti di un film d’animazione, di una serie tv o chissà che. Ma ci pensa il fumettista di Rebibbia a spiegarlo, al punto 2 del post che ha lasciato su Facebook e Instagram durante la mattinata di oggi, 21 dicembre, e che suona più o meno così: «Ah tutti a dire LaseriediZerocalcare, ma se non ce stavo io cor cazzo che la portavano a casa», scrive, riferendosi al team di collaboratori che sta lavorando al progetto ma di cui ancora non può fare i nomi. Questa «è una storia che mi sta molto a cuore, e la sto a fa come voglio io. Nei linguaggi, nei contenuti, nella scrittura, è roba mia, il che significa che se ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 dicembre 2020)ha una sorpresa in serbo per noi. Si intitola Strappare Lungo i Bordi e nei prossimi mesi potremo vederlo su. Dai pochi secondi del trailer non si capisce se si tratti di un film d’animazione, di unatv o chissà che. Ma ci pensa il fumettista di Rebibbia a spiegarlo, al punto 2 del post che ha lasciato su Facebook e Instagram durante la mattinata di oggi, 21 dicembre, e che suona più o meno così: «Ah tutti a dire Ladi, ma se non ce stavo io cor cazzo che la portavano a casa», scrive, riferendosi al team di collaboratori che sta lavorando al progetto ma di cui ancora non può fare i nomi. Questa «è una storia che mi sta molto a cuore, e la sto a fa come voglio io. Nei linguaggi, nei contenuti, nella scrittura, è roba mia, il che significa che se ...

