Arriva l'ok dell'Ema al vaccino Pfizer per gli over 16. I medici: inizia una nuova era

Arriva il sì dell'agenzia europea Ema alla commercializzazione del vaccino per gli over 16. Lo ha annunciato in conferenza stampa Emer Cooke, direttore esecutivo dell'Ema. Un "parere scientifico" che "apre la strada alla prima autorizzazione all'immissione in commercio di un vaccino contro Covid-19 nell'Ue da parte della Commissione europea, con tutte le garanzie, i controlli e gli obblighi che ciò comporta". 

L'Ema: il vaccino è efficace e sicuro

"La nostra valutazione approfondita significa che possiamo garantire ai cittadini dell'Unione europea la sicurezza e l'efficacia di questo vaccino", e che il prodotto "soddisfa gli standard di qualità necessari", ha sottolineato Cooke. In questo senso l'Agenzia ha fatto "ogni sforzo possibile", ha ripetuto.

