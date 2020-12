Armando Incarnato incantato dalle parole | Cavaliere confuso a Uomini e Donne (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nelle ultime ore, Armando Incarnato ha condiviso un post davvero misterioso sul suo profilo Instagram che ha messo in allarme i follower. Cosa sta succedendo in questi giorni al Cavaliere campano, il quale appare estremamente confuso su cosa fare a Uomini e Donne? Forse Armando Incarnato è rimasto incantato dalle parole di qualcuno? Ma chi potrebbe aver confuso e ammaliato il Cavaliere a tal punto? E’ molto difficile fare delle ipotesi, ma una cosa è certa, Armando è apparso davvero confuso. E il contenuto del suo ultimo messaggio condiviso sui social è sembrato quasi misterioso. “Per occhi che sanno mentire e parole ... Leggi su giornal (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nelle ultime ore,ha condiviso un post davvero misterioso sul suo profilo Instagram che ha messo in allarme i follower. Cosa sta succedendo in questi giorni alcampano, il quale appare estremamentesu cosa fare a? Forseè rimastodi qualcuno? Ma chi potrebbe avere ammaliato ila tal punto? E’ molto difficile fare delle ipotesi, ma una cosa è certa,è apparso davvero. E il contenuto del suo ultimo messaggio condiviso sui social è sembrato quasi misterioso. “Per occhi che sanno mentire e...

BlogUomini : Veronica U. durissima con Armando Incarnato definito ominicchio, e pronta a prendere provvedimenti contro di lui. - infoitcultura : Uomini e Donne, 'Dove hai la dignità di uomo?': è scontro tra Armando Incarnato e Michele Dentice - infoitcultura : Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5: Armando Incarnato rifiuta la proposta di Marianna, Matteo spiazza Sophie C… - LadyNews_ : #LucreziaComanducci rivela: 'Sono tornata per portare via #ArmandoIncarnato' - tuttopuntotv : Armando Incarnato chiede scusa a Valentina e smaschera Nicola M. #UominieDonne -