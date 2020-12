Arbitro internazionale filmato mentre beve vodka prima di partita di Premier League (video) (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'Arbitro internazionale russo Sergei Ivanov prima della partita della diciannovesima giornata del massimo campionato russo Tambov - Ural (1: 1), da lui diretta, è stato filmato mentre insieme ai suoi assistenti beveva vodka in un ristorante di Saransk. Il video è stato pubblicato sul canale Telegram "L'onestà non è un vizio". In Russia non è consentito bere alcolici un giorno prima della partita da dirigere. Nella bufera anche un altro Arbitro che ha diretto Sochi-Spartak (1-0). Il direttore di gara Igor Panin dopo la partita è andato a bere alcolici insieme a dirigenti della squadra di casa. Appresa la notizia dai vertici federali del settore arbitrale, Panin è ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'russo Sergei Ivanovdelladella diciannovesima giornata del massimo campionato russo Tambov - Ural (1: 1), da lui diretta, è statoinsieme ai suoi assistentivain un ristorante di Saransk. Ilè stato pubblicato sul canale Telegram "L'onestà non è un vizio". In Russia non è consentito bere alcolici un giornodellada dirigere. Nella bufera anche un altroche ha diretto Sochi-Spartak (1-0). Il direttore di gara Igor Panin dopo laè andato a bere alcolici insieme a dirigenti della squadra di casa. Appresa la notizia dai vertici federali del settore arbitrale, Panin è ...

ItaSportPress : Arbitro internazionale filmato mentre beve vodka prima di partita di Premier League (video) -… - rizzoli_fake : @GazzettaFake @sscnapoli L'uso dei cartellini non è il suo forte, anche xMazzoleni al var a quanto pare. Insomma st… - Claudiobiankini : Su @Lady_Radio un esperto di arbitri aveva detto che non avrebbero mandato un arbitro internazionale visto il live… - amebarbagallo : RT @AIA_it: L’ex arbitro internazionale ed attuale Presidente della Commissione Arbitri della #FIFA Pierluigi #Collina è il miglior #arbitr… - sportli26181512 : L'ex arbitro Bergonzi: 'All'estero più correttezza. E se Massa non avesse espulso Insigne...': L'ex arbitro Bergonz… -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitro internazionale Rugby - Nigel Owens si ritira dall'attività di arbitro internazionale OnRugby Ligure anche l'arbitro di Spezia-Genoa: tocca a Massa di Imperia

Imperiese, 39 anni, laureato in giurisprudenza, bancario, Massa è arbitro internazionale dal 2014 e ha già diretto partite in tutte le principali competizioni europee. Quanto a partite tra squadre lig ...

Vertice di Trieste: l’Italia sarà il notaio dell’atteso accordo anche con Lubiana

La Croazia rassicura la Slovenia: niente ostruzionismo alle navi per Capodistria, ma ci si rivedrà a breve a Rom ...

Imperiese, 39 anni, laureato in giurisprudenza, bancario, Massa è arbitro internazionale dal 2014 e ha già diretto partite in tutte le principali competizioni europee. Quanto a partite tra squadre lig ...La Croazia rassicura la Slovenia: niente ostruzionismo alle navi per Capodistria, ma ci si rivedrà a breve a Rom ...