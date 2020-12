Arbitri 14^ giornata Serie A | Milan-Lazio a Di Bello | Verona-Inter a Giacomelli

ilnapolionline : Ufficiale - Serie A: gli arbitri della 14/ma. Milan/Lazio affidata a Di Bello - - psb_original : Serie B, ecco gli arbitri designati per la 14° giornata #SerieB - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Gli arbitri del 14° turno di campionato - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Gli arbitri del 14° turno di campionato - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE B - Gli arbitri del 14° turno di campionato -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitri 14^

Calcio News 24

Un solo precedente invece per Aureliano con la Reggina e si tratta di una sconfitta (2-1) a Siena nella stagione di serie B 2013/14 CITTADELLA – FROSINONE h. 19.00 ...... arbitrali per le partite della 14° giornata del campionato di Serie A. La sestina designata per Napoli-Torino. Questa la sestina arbitrale designata per Napoli-Torino in programma allo stadio ...