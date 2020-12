Approvato il nuovo bonus idrico 2021 | splendida notizia | ecco cos’è e come utilizzarlo

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 21 dicembre 2020) In arrivo ila cosa serve e quali sono le condizioni per poterlo richiedere, tutti i dettagli di questa incredibile novità. L’emergenza Coronavirus ha portato in Italia, e non solo, una forte crisi in diversi settori dell’economia. Con i vari lockdown, infatti, molte imprese hanno subito gravi perdite, e tante persone hanno perso il lavoro o si sono trovate in grande difficoltà. Per questo motivo il Governo ha cercato di aiutare la popolazione con una serie die cashback, che hanno permesso così all’economia di continuare a ‘girare’ nonostante le difficoltà generali.funziona e a quanto ammonta ilcontributo ...