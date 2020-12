Apex Legends verso la Stagione 8, ma il Director guarda già alla nona (Di lunedì 21 dicembre 2020) Quella di Apex Legends è un’avventura che dura ormai da quasi due anni. Era il mese di febbraio del 2019 quando il Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts faceva la sua comparsa sugli store digitali. Un arrivo che colse un po’ alla sprovvista i videogiocatori, che nonostante tutto approcciarono in massa alle sue dinamiche di gioco. Ed è stato un lasso di tempo, quello intercorso dalla sua uscita, che ha visto il gioco cambiare volto. Com’era lecito aspettarsi, il team di sviluppo ha apportato diverse modifiche e upgrade alla sua creatura. E numerose altre sono già in cantiere, e proiettano Apex Legends verso un futuro che si preannuncia roseo. Le feature dell’ottava Stagione sono infatti già belle che ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Quella diè un’avventura che dura ormai da quasi due anni. Era il mese di febbraio del 2019 quando il Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts faceva la sua comparsa sugli store digitali. Un arrivo che colse un po’sprovvista i videogiocatori, che nonostante tutto approcciarono in massa alle sue dinamiche di gioco. Ed è stato un lasso di tempo, quello intercorso dsua uscita, che ha visto il gioco cambiare volto. Com’era lecito aspettarsi, il team di sviluppo ha apportato diverse modifiche e upgradesua creatura. E numerose altre sono già in cantiere, e proiettanoun futuro che si preannuncia roseo. Le feature dell’ottavasono infatti già belle che ...

annaalessandri9 : Ricordatevi di non mettere mai i piedi in testa ad una Gemelli, soprattutto se la Gemelli in questione gioca ad Ape… - rosolinopirrone : Cosa mi piacerebbe vedere diverso in Apex Legends? Per quello che riguarda le leggende per esempio doterei Bangalor… - PlayTrucos : Lo sviluppatore di Apex Legends risponde al concetto di buff per l’abilità passiva di Mirage - rosolinopirrone : E allora, lo scopo del gioco in Apex Legends, come in tutti i videogames è quello di vincere. E per vincere si deve… - rosolinopirrone : Però con Apex Legends ho davvero tanto da imparare anche se sono circa tre mesi che ci gioco. Bisogna pure ammetter… -

Ultime Notizie dalla rete : Apex Legends Apex Legends: un divertente bug rende Pathfinder simile ad un boomerang NerdPool Vota il gioco con il miglior supporto post lancio del 2020

Grazie al continuo supporto post lancio è possibile mantenere in vita titoli non recentissimi, prendiamo ad esempio il caso di No Man’s Sky, tanto criticato al lancio quanto acclamato a qualche anno d ...

Per concludere l’anno in bellezza, PG Esports e Riot Games creano il Valorant FPS All Star

PG Esports e Riot Games, sono pronte a chiudere l’anno con il botto e per farlo creno il Valorant FPS All Star, una celebrazione del titolo.

Grazie al continuo supporto post lancio è possibile mantenere in vita titoli non recentissimi, prendiamo ad esempio il caso di No Man’s Sky, tanto criticato al lancio quanto acclamato a qualche anno d ...PG Esports e Riot Games, sono pronte a chiudere l’anno con il botto e per farlo creno il Valorant FPS All Star, una celebrazione del titolo.