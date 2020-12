(Di lunedì 21 dicembre 2020) Fino a 480 euro diper la: è questa la cifra che molte famigliedover mettere sul budget delle festività natalizie a causa del Covid. Tra le restrizioni contenute nel Decreto legge da poco approvato dall’Esecutivo nazionale e la paura di contagiare i nonni sono, infatti, molti gli italiani che rinunceranno ad organizzare pranzi e cenoni con i parenti. Una decisione che potrebbe incidere non poco sulle spese, considerando che già normalmente dicembre è il mese in cui chi ha alle proprie dipendenze un lavoratore domestico deve liquidare, oltre allo stipendio, anche la tredicesima mensilità e, laddove possibile, quota parte del Tfr. Senza contare che l’11 gennaio scade il termine per il versamento dei contributi trimestrali Inps e Cassacolf e che i provvedimenti varati dal ...

GiuseppeConteIT : Un plauso all’equipe medica Irccs Galeazzi di Milano che, per la prima volta a livello mondiale, con un unico inter… - SandraBattisti : RT @RaiperilSociale: La Comunità di Sant'Egidio è una famiglia e a Natale fa festa con i suoi amici di tutto l’anno: bambini, anziani, mala… - RaiperilSociale : La Comunità di Sant'Egidio è una famiglia e a Natale fa festa con i suoi amici di tutto l’anno: bambini, anziani, m… - HuffPostItalia : Anziani con la badante a Natale? Ecco quanto potrebbero costare gli straordinari - imsogoldenxxhs : comunque io passo dall'intetagire con gente mega straight a persone super gay, dal parlare dei sogni, delle paure,… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziani con

la Repubblica

Il personale del 118, giunto nel piccolo paesino del Crotonese per prestare soccorso alla 86enne, non era riuscito a raggiungere l'abitazione con l'ambulanza per via dei vicoli troppo stretti ...La chirurgia è spesso risolutiva in questo tumore. Quando non lo è, è il primo passo di un cammino più lungo, che deve essere ...