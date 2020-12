Antonio Marano lascia Rai Pubblicità (Di lunedì 21 dicembre 2020) Antonio Marano L’uomo dei numeri lascia Viale Mazzini. Dal primo gennaio, Antonio Marano non sarà più Presidente di Rai Pubblicità, incarico che ricopriva con profitto dal marzo 2016. L’ex direttore di Rai2 (colui che ha portato in Italia L’Isola dei Famosi, La Talpa e X Factor) e vice DG Rai dirà addio al servizio pubblico per entrare nella Fondazione Milano-Cortina per le Olimpiadi del 2026. La Rai perde così un tassello importante del proprio organigramma, come già era accaduto lo scorso mese di giugno quando Eleonora Andreatta lasciò la direzione di Rai Fiction per approdare a Netflix. Negli ultimi anni, Marano aveva curato la raccolta pubblicitaria assicurando al servizio pubblico dei sostanziosi introiti, soprattutto in occasione del Festival di Sanremo, che ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 21 dicembre 2020)L’uomo dei numeriViale Mazzini. Dal primo gennaio,non sarà più Presidente di Rai, incarico che ricopriva con profitto dal marzo 2016. L’ex direttore di Rai2 (colui che ha portato in Italia L’Isola dei Famosi, La Talpa e X Factor) e vice DG Rai dirà addio al servizio pubblico per entrare nella Fondazione Milano-Cortina per le Olimpiadi del 2026. La Rai perde così un tassello importante del proprio organigramma, come già era accaduto lo scorso mese di giugno quando Eleonora Andreatta lasciò la direzione di Rai Fiction per approdare a Netflix. Negli ultimi anni,aveva curato la raccolta pubblicitaria assicurando al servizio pubblico dei sostanziosi introiti, soprattutto in occasione del Festival di Sanremo, che ...

StampaFin : Antonio Marano lascia la presidenza di Rai Pubblicità. Da gennaio entra in Fondazione Milano-Cortina per le Olimpia… - Primaonline : Antonio Marano lascia la presidenza di Rai Pubblicità. Da gennaio entra in Fondazione Milano-Cortina per le Olimpia… - VigilanzaT : Scoop di VigilanzaTv. La Rai di Fabrizio Salini perde altri pezzi. Dopo Andrea Fabiano e Tinny Andreatta, se ne va… - tw_fyvry : CARGO sarà sospeso anzitempo nel mese di dicembre. Scalo 76 finirà per essere ridimensionato dal Processo a X Facto… - tw_fyvry : Un direttore di rete con criterio non insisterebbe più di tanto su un progetto chiaramente in perdita. Invece, Anto… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Marano Antonio Marano lascia la presidenza di Rai Pubblicità. Da gennaio entra in Fondazione Milano-Cortina per le Olimpiadi del 2026 Primaonline Antonio Marano lascia Rai Pubblicità

L’uomo dei numeri lascia Viale Mazzini. Dal primo gennaio, Antonio Marano non sarà più Presidente di Rai Pubblicità, incarico che ricopriva con profitto dal marzo 2016. L’ex direttore di Rai2 (colui c ...

A processo la camorra di Marano, stamattina l’udienza nell’aula bunker a Poggioreale

A processo la camorra di Marano, stamattina l'udienza nell'aula bunker a Poggioreale A processo la camorra di Marano, stamattina l'udienza nell'aula bunker a Poggioreal ...

L’uomo dei numeri lascia Viale Mazzini. Dal primo gennaio, Antonio Marano non sarà più Presidente di Rai Pubblicità, incarico che ricopriva con profitto dal marzo 2016. L’ex direttore di Rai2 (colui c ...A processo la camorra di Marano, stamattina l'udienza nell'aula bunker a Poggioreale A processo la camorra di Marano, stamattina l'udienza nell'aula bunker a Poggioreal ...