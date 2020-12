Antonio Borza corteggiatore innamorato | dalla politica a Uomini e Donne

Leggi su giornal

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Aè ungiàdi Sophie Codegoni. Dietro alla sua apparente arroganza, in realtà, c’è un cuore tenero. Ma come è passatodal desiderio di farea diventare unal trono classico di? A chiederglielo in un’intervista su Witty Tv è stata l’autrice, Raffaella Mennoia. Nelle scorse puntate diha ammesso di essere ungiàha fatto irruzione in un’esterna per confessare a Sophie i suoi sentimenti più profondi, mostrando un lato inedito ...