Antonella Clerici asfalta Barbara D'Urso che annuncia: "Era l'ultima puntata" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Amarissimo risveglio per Barbara D'Urso, Antonella Clerici asfalta la rivale e vince la sfida più difficile: uno scontro tra titani. Domenica 20 dicembre 2020 una sfida senza precedenti per la prima serata e una sfida all'ultimo telespettatori per i conduttori scesi in campo. Se Fabio Fazio ha messo in campo George Clooney, Barbara D'Urso ci ha provato con incredibili rivelazioni su Diegoo Armando Maradona. Tuttavia per i due non c'è stata storia, l'urgano Antonella Clerici ha travolto entrambi con l'incredibile successo di The Voice Senior. È proprio l'Antonellina nazionale a portarsi a casa il prime time. Ma come ha reagito la D'Urso?

