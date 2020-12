Antartide | le immagini e il viaggio spettacolari nel mondo della luce

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 21 dicembre 2020) È il viaggio (quasi) impossibile, quello a sud del nostro mondo, ma un sud fatto di ghiacci, difficilmente visitabili, se non per pochissimi e solo in questa stagione. Manfredi Gioacchini – fotografo, documentarista, 34 anni passati tra Roma, dov’è di casa, e gli Stati Uniti, base ideale per i suoi reportage d’autore – giusto un anno fa è riuscito nell’impresa di compiere «il viaggio della vita» (fisico ed esistenziale, poiché inseguito e realizzato in un momento particolarmente delicato, dopo la dolorosa perdita della madre).