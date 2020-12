Andrea Dal Corso ha tradito Teresa Langella? Il duro intervento: ecco la verità (VIDEO) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, anche un’altra coppia nata a Uomini e Donne è stata presa di mira dal gossip. Stiamo parlando di Andrea Dal Corso e Teresa Langella che, dopo le illazioni, hanno chiarito come stanno le cose tramite i loro profili social. Andrea Dal Corso ha tradito Teresa Langella? I pettegolezzi social... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, anche un’altra coppia nata a Uomini e Donne è stata presa di mira dal gossip. Stiamo parlando diDalche, dopo le illazioni, hanno chiarito come stanno le cose tramite i loro profili social.Dalha? I pettegolezzi social... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

