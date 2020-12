Andrea Berton | la rabbia dello chef contro il governo | “Solo a Natale perdo 10 mila euro Vado a Montecarlo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) “La decisione deldi tenere chiusi i ristoranti durante le feste natalizie è una catastrofe che penalizza ulteriormente la nostra attività”. A dirlo, in un’intervista a La Stampa, è lostellato, celebre allievo d Gualtiero Marchesi, criticando duramente le restrizioni imposte dalall’attività dei ristoranti per contenere il contagio da Covid. “Dicembre – spiega – rappresenta un periodo fondamentale per il nostro fatturato. Io questo mese perderò 200rispetto all’anno scorso, 10per il giorno di. Non appena è stato varato il nuovo decreto sono stato contattato dall’Hotel de Paris di: andrò lì a lavorare con ...