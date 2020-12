Anche Antonella Clerici aveva il suo preferito a The Voice Senior (Foto) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ci sono tutti i finalisti di The Voice Senior nello studio di E’ sempre mezzogiorno, rimasti a Milano per salutare tutti e ringraziare Antonella Clerici, pronti a partire, li vedremo ovviamente Anche in altri programmi. Tra tutti spicca il vincitore di The Voice Senior, Erminio Sinni. “Adesso lo posso dire ‘Tu davanti a me’ era la mia canzone preferita, la ascoltavo sempre quando ero in macchina” confessa Antonella Clerici confermando la scelta del pubblico di The Voice Senior. Anche per la conduttrice il vincitore è Erminio Sinni, era il suo preferito ma non poteva certo dirlo, Anche se era ovvio che lui e altri la emozionassero molto. I brividi ad ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ci sono tutti i finalisti di Thenello studio di E’ sempre mezzogiorno, rimasti a Milano per salutare tutti e ringraziare, pronti a partire, li vedremo ovviamentein altri programmi. Tra tutti spicca il vincitore di The, Erminio Sinni. “Adesso lo posso dire ‘Tu davanti a me’ era la mia canzone preferita, la ascoltavo sempre quando ero in macchina” confessaconfermando la scelta del pubblico di Theper la conduttrice il vincitore è Erminio Sinni, era il suoma non poteva certo dirlo,se era ovvio che lui e altri la emozionassero molto. I brividi ad ...

