Analizzato il tampone della donna rientrata in Puglia da Londra

(Di lunedì 21 dicembre 2020) BARI – Serviranno “diversi giorni” per capire se la positività al coronavirus riscontrata su una giovane donna rientrata a Bari da Londra la scorsa settimana è stata scatenata dalla variante inglese del virus. “Nel laboratorio di Biologia molecolare di Putignano, dove stamattina è arrivato il tampone, si procederà al sequenziamento mentre qui a Foggia procederemo all’isolamento del virus”, spiega alla Dire Antonio Fasanella, direttore dell’istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata che ha sede a Foggia. “Da marzo a oggi abbiamo sequenziato 190 genomi e finora nessuna variante inglese è stata riscontrata”, continua il direttore spiegando che il “test non è di semplice esecuzione e serviranno diversi giorni”.

Cronache Maceratesi

“La Regione, bisogna sottolinearlo, è messa benissimo sulla capacità di intercettare e analizzare il virus – commenta -, siamo i secondi solo alla Lombardia per le attività in campo. Qui non parliamo ...Ora tutta l’attenzione è concentrata sulla “variante inglese” del coronavirus. Variante che consiste, a quanto pare, nella maggiore capacità e velocità di trasmissione del contagio. E a 24 ore alla “s ...