Altro che Tiffany Pontes Dover morta: lei ed il Chi Memorial contro voci sul vaccino dell’infermiera (Di martedì 22 dicembre 2020) Fine delle speculazioni su Tiffany Pontes Dover morta. Da giorni i no vax, coadiuvati dai negazionisti, affermano che l’infermiera sia deceduta dopo essersi sottoposta al vaccino per il Covid. Nonostante le prime smentite di rito, che abbiamo condiviso sul nostro sito a partire dalla giornata di sabato, siamo stati costantemente attaccati da coloro che evidentemente hanno voluto credere con tutte le proprie forza al decesso della donna, al punto da prendere d’assalto anche i suoi profili social su Facebook (poi chiuso nelle ultime ore) e Instagram. Tiffany Pontes Dover non è morta: l’infermiera del vaccino sta benissimo Improbabili siti dove un Elon Musk qualsiasi risulta morto dodici volte, utilizzato dai bufalari no ... Leggi su bufale (Di martedì 22 dicembre 2020) Fine delle speculazioni su. Da giorni i no vax, coadiuvati dai negazionisti, affermano che l’infermiera sia deceduta dopo essersi sottoposta alper il Covid. Nonostante le prime smentite di rito, che abbiamo condiviso sul nostro sito a partire dalla giornata di sabato, siamo stati costantemente attaccati da coloro che evidentemente hanno voluto credere con tutte le proprie forza al decesso della donna, al punto da prendere d’assalto anche i suoi profili social su Facebook (poi chiuso nelle ultime ore) e Instagram.non è: l’infermiera delsta benissimo Improbabili siti dove un Elon Musk qualsiasi risulta morto dodici volte, utilizzato dai bufalari no ...

