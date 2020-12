Altro che Putin: l’Aise di Caravelli ha riportato a casa i pescatori italiani rapiti in Libia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Altro che Putin. Se ne parlerà nei prossimi giorni al Copasir, il Comitato parlamentare sui servizi, ma tutte le informazioni e i retroscena finora trapelati dicono la stessa cosa: la liberazione dei pescatori italiani prigionieri in Libia è un autentico successo della nostra intelligence. E rappresenta una svolta rispetto al passato (anche recente), fatto di riscatti pagati per liberare ostaggi in situazioni altamente pericolose. Merito dell’Aise e del suo nuovo direttore, Gianni Caravelli, che hanno fatto centro su tutti i fronti. E questo nonostante la gestione “personalistica” di Conte, che ha fatto irritare non poco i vertici del Copasir (logico, sono un deputato leghista e un senatore di Fdi) e pure parte della maggioranza. Liberazione dei ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 dicembre 2020)che. Se ne parlerà nei prossimi giorni al Copasir, il Comitato parlamentare sui servizi, ma tutte le informazioni e i retroscena finora trapelati dicono la stessa cosa: la liberazione deiprigionieri inè un autentico successo della nostra intelligence. E rappresenta una svolta rispetto al passato (anche recente), fatto di riscatti pagati per liberare ostaggi in situazioni altamente pericolose. Merito dele del suo nuovo direttore, Gianni, che hanno fatto centro su tutti i fronti. E questo nonostante la gestione “personalistica” di Conte, che ha fatto irritare non poco i vertici del Copasir (logico, sono un deputato leghista e un senatore di Fdi) e pure parte della maggioranza. Liberazione dei ...

Il messaggio dei preti di Lucca ai fedeli paragona la situazione attuale allo sconvolgimento che avvenne nella vita di Maria e Giuseppe ...

Iurlaro porta solo sette giocatrici per tutelare le giovani E per metà partita le biancorosse danno fastidio alla Virtus ...

