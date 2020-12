All’eurodeputato Fiocchi FdI il premio “Cancer Policy Award” per l’impegno sui malati oncologici

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Unper il suo impegno in favore deidi cancro. Lo ha ricevuto l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR Pietro. Si tratta del “” per il suo sostegno e il suo impegno a favore della presa in carico e cura dei paziential Parlamento Europeo. Ilè stato proposto da Annamaria Mancuso, Presidente di Salute Donna Onlus e Coordinatrice del Gruppo ”La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” . Pietro, componente della Commissione Ambiente e Salute e Rappresentante nella BECA (Special Committee on Beating), fin dalla sua costituzione si è fortemente impegnato nella Commissione parlamentare per la lotta al cancro, avvertendo particolare ...