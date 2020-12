Allenatori italiani all’estero | Ancelotti e Ficcadenti da Champions!

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Torna la rubrica dedicata aglioltre confine.supera l’Arsenal con il suo Everton e sale al terzo posto. Il Nagoya disi qualifica per la Champions asiatica Carlocala il tris. Altra vittoria per l’Everton, la terza consecutiva in una settimana, ai danni dell‘Arsenal che permette ai ‘Toffees’ di volare al terzo posto della Premier League in condominio con il Manchester United. Un gol di Mina stende i ‘Gunners’ che in precedenza avevano pareggiato con Pepe l’autorete di Holding.fa precipitare in zona retrocessione la squadra di Arteta ed esulta per la ritrovata compattezza del suo Everton. La squadra di Liverpool ha cambiato marcia rispetto alla scorsa stagione: sono infatti ben 12 i punti in più collezionati in confronto ad ...