Alle isole Faroe la prima rotonda sottomarina: l’imponente costruzione all’interno del nuovo tunnel lungo 11 chilometri. Il video (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sotto Alle isole Faroe, l’arcipelago a governo autonomo che fa parte del Regno di Danimarca e comprende 18 isole vulcaniche rocciose situate tra l‘Islanda e la Norvegia nell’oceano Atlantico del Nord, ora gli automobilisti potranno percorrere un nuovo tunnel. Inaugurato il 19 dicembre, la strada sottomarina è lunga oltre 11 chilometri, circa quattro volte lo stretto di Messina, e collega l’isola Eysturoy, con la capitale Tórshvan. Una costruzione imponente, con al centro un unicum: la prima rotatoria al mondo subacquea. L’opera, che si trova 180 metri sott’acqua, è stata decorata dall’artista Tróndur Patursson, con le sagome di alcune figure umane, raffiguranti un ballo tipico locale, ed è caratterizzata da una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sotto, l’arcipelago a governo autonomo che fa parte del Regno di Danimarca e comprende 18vulcaniche rocciose situate tra l‘Islanda e la Norvegia nell’oceano Atlantico del Nord, ora gli automobilisti potranno percorrere un. Inaugurato il 19 dicembre, la stradaè lunga oltre 11, circa quattro volte lo stretto di Messina, e collega l’isola Eysturoy, con la capitale Tórshvan. Unaimponente, con al centro un unicum: larotatoria al mondo subacquea. L’opera, che si trova 180 metri sott’acqua, è stata decorata dall’artista Tróndur Patursson, con le sagome di alcune figure umane, raffiguranti un ballo tipico locale, ed è caratterizzata da una ...

MSF_ITALIA : Più di 15.000 donne, uomini e bambini, con l'inverno alle porte, continuano a essere intrappolati in condizioni dis… - AldTar : @50kasteriski Le spedizioni in Campania sono sempre più veloci di quelle indirizzate alle isole o in Calabria, e di… - __Charbon__ : RT @angiuoniluigi: Architettura: Alle isole Faroe... - macaruzzo : RT @MSF_ITALIA: Più di 15.000 donne, uomini e bambini, con l'inverno alle porte, continuano a essere intrappolati in condizioni disumane e… - BusaFabio : 'A Roma la temperatura è aumentata di +3,65°C dal 1960, la città è disseminata di isole di calore create dal cement… -

Ultime Notizie dalla rete : Alle isole Alle isole Faroe la prima rotonda sottomarina: l’imponente costruzione all’interno del nuovo… Il Fatto Quotidiano TERREMOTO ISOLE WALLIS E FUTUNA, scossa di magnitudo 5.7 a Alo, tutti i dettagli

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.7, si è verificata alle ore 05:08 (ore 18:08 in Italia) con epicentro nei pressi di Alo, Isole Wallis e Futuna. La profondità stimata è stata di circa 10 Km.

Forte scossa di terremoto M 5.7 colpisce zona altamente sismica: trema per centinaia di km la terra. Epicentro nelle isole Fiji, dati ufficiali EMSC

Scossa di terremoto M 5.7 intensamente avvertita per centinaia di km Trema senza alcune sosta la terra in diverse zone, soprattutto nell\'area del Pacifico dove quest\'oggi ?

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.7, si è verificata alle ore 05:08 (ore 18:08 in Italia) con epicentro nei pressi di Alo, Isole Wallis e Futuna. La profondità stimata è stata di circa 10 Km.Scossa di terremoto M 5.7 intensamente avvertita per centinaia di km Trema senza alcune sosta la terra in diverse zone, soprattutto nell\'area del Pacifico dove quest\'oggi ?