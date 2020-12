Allarme razzismo in Brasile | lo sfogo di Gerson sui social dopo Flamengo-Bahia

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Durante la partita tra, il centrocampista brasilianoha dichiarato di aver sentito offese razziste provenire dal suo avversario Ramírez. “Sta zitto, negro“, avrebbe detto l’attaccante del, eha reagito visibilmente innervosito dall’orribile offesa.ha voluto rilasciare un lungo messaggio sul suo account ufficiale Instagram: “Amo la mia razza e lotto per il colore della mia pelle. “Sta’ zitto negro” è esattamente quello che non deve mai più succedere. Continueremo a lottare per l’ugugaglianza e il rispetto nel calcio, quello che mancava oggi dall’altra parte. Da quando avevo 8 anni, quando ho iniziato la mia carriera nel calcio, sento ‘Taci, nero’. E non ci sono riusciti. Non ci riusciranno adesso. Non basta non essere razzisti. Devi essere ...