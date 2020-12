Alexei Navalny | Uno 007 russo ha confessato Il veleno forse nelle mutande

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 dicembre 2020) L’oppositoreAlekseiracconta di essere riuscito a parlare al telefono con un agente dell’Fsb che lo seguiva e di essersi fatto raccontare dell’operazione per avvelenarlo e far sparire le tracce della tossina.dice di aver chiamato Konstantin Kudryavtsev fingendo di essere un alto funzionario incaricato di indagare sulla missione. Il presunto agente avrebbe spiegato che se non fosse stato effettuato un atterraggio di emergenza a Omsk e se i sanitari non fossero intervenuti tanto rapidamente “il risultato sarebbe stato diverso”. Lo riporta la testata online Meduza. Dalla telefonata emerge che potrebbe essere stata applicata sullela tossina che si suppone abbia trascinato tra la vita e la mortelo scorso agosto. Il presunto agente dell’Fsb - che chiarisce di non ...