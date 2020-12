Alexei Navalny | “Ho filmato il mio colloquio con un chimico del Fsb russo Mi spiega come hanno tentato di uccidermi”

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Un faccia a faccia telefonico con uno dei membri del Fsb, i servizi di sicurezza interni russi, coinvolto nel suoassassinio. È quanto sostiene di essere riuscito ad ottenere, l’oppositoreavvelenato il 20 agosto scorso, in un video pubblicato sui suoi canali social in cui ha diffuso la registrazione di uncon quello che dice essere Konstantin Kudryavtsev, “militare del gruppo di avvelenatori del Fsb responsabile di ripulire le tracce di armi chimiche dopo che è stato commesso un crimine” e dal quale, dice, si è fatto raccontare dell’operazione per avvelenarlo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???????? ?????????? (@) Il blogger anti-Putin dice di aver ...

Fanpage.it

Alexey Navalny ha pubblicato un video su Youtube in cui racconta di essere riuscito a ingannare e far confessare uno degli 007 che hanno tentato di avvelenarlo. Il sito Meduza riferisce che l'opposito ...Alexei Navalny, famoso oppositore del presidente russo Vladimir Putin, è stato ricoverato in terapia intensiva per un presunto avvelenamento. Lo ha reso noto la sua portavoce Kira Yarmysh, spiegando ...