ticino_live : Post Edited: Alexander Kagansky medico e scienziato, muore gettato dal 14° piano - ticino_live : Alexander Kagansky medico e scienziato, muore gettato dal 14° piano - GRETA1SGARBO : RT @GeMa7799: Coronavirus e vaccino, mistero in Russia: il ricercatore morto. 'In mutande, accoltellato e volato dalla finestra'?? https://t… - Pendolare148 : RT @romatoday: Alexander Kagansky, lo scienziato morto dopo un volo dal 14esimo piano: ''Lavorava al vaccino anti-covid'' - romatoday : Alexander Kagansky, lo scienziato morto dopo un volo dal 14esimo piano: ''Lavorava al vaccino anti-covid''… -

Ultime Notizie dalla rete : Alexander Kagansky

Today.it

È morto così “Sasha” Kagansky, mentre stava lavorando a un nuovo vaccino anti-Covid, domenica 20 dicembre a San Pietroburgo, in Russia, precipitando, in mutande, dal suo appartamento in Zamshin ...Scienziato morto dopo un volo dalla finestra. Stava lavorando a vaccino anti-Covid. È un mistero quanto sia successo al ricercatore..