Alex Zanardi, primi segni di ripresa: "Vede, sente, muove il pollice e cerca la moglie" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Migliorano le condizioni del campione paralimpico Alex Zanardi: "Vede, sente, fa 'ok' con il pollice e cerca la moglie". Trasferito all'ospedale di Padova lo scorso 21 novembre, si respira ottimismo sulla sua ripresa. Alex Zanardi era stato trasferito dal San Raffaele di Milano all'ospedale di Padova lo scorso 21 novembre. Per i medici milanesi il L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

