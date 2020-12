Alex Zanardi Incidente, Iniziato il Recupero: Alza il Pollice e Guarda negli Occhi La Moglie (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dal 19 giugno, giorno dell’Incidente in handbike in cui è rimasto coinvolto, Alex Zanardi continua a combattere per ritornare nel mondo. L’ex campione di automobilismo è diventato un eroe per molte persone da quando, dopo aver perso le gambe sul circuito, non si è lasciato abbattere e ha scoperto nell’handbike la sua nuova passione. Ora Leggi su youreduaction (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dal 19 giugno, giorno dell’in handbike in cui è rimasto coinvolto,continua a combattere per ritornare nel mondo. L’ex campione di automobilismo è diventato un eroe per molte persone da quando, dopo aver perso le gambe sul circuito, non si è lasciato abbattere e ha scoperto nell’handbike la sua nuova passione. Ora

rtl1025 : ?? Alex #Zanardi vede e sente. Non parla ancora, anche perché ha un buco nella trachea che presto potrebbero chiuder… - Eurosport_IT : Forza Alex, siamo con te! ?? #Zanardi | #AlexZanardi | #ForzaAlex - chetempochefa : “Alex Zanardi stringe la mano su richiesta. Se gli chiedono di fare ok, alza il pollice. Dov’è Daniela? E lui gira… - mistery82 : RT @HollandGaeth: Il 2021, ormai alle porte, dovrebbe regalarci la stessa voglia di vivere e determinazione di questo atleta e uomo straord… - SaccaniSaccani : RT @chetempochefa: “Alex Zanardi stringe la mano su richiesta. Se gli chiedono di fare ok, alza il pollice. Dov’è Daniela? E lui gira appen… -