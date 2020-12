Alex Zanardi il campione “vede e sente”: le rivelazioni su Iron Man (Di lunedì 21 dicembre 2020) Una buona notizia viene diffusa oggi sulle condizioni di Alex Zanardi, il campione “vede e sente”: le rivelazioni su Iron Man. Alex Zanardi (Bryn Lennon/Getty Images)Buone notizie per tutti i fan di Alex Zanardi: a un mese dal trasferimento nel reparto di neurochirurgia di Padova, un articolo di Carlo Verdelli sul ‘Corriere della Sera’ riassume un quadro clinico che è in progressivo miglioramento. Troppo presto per cantare vittoria, ma l’Iron Man – stando a quanto si legge oggi – vede, sente e risponde alle sollecitazioni della moglie Daniela, che non ha mai smesso di stare al suo fianco. Secondo quanto si legge, il campione di ... Leggi su ck12 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Una buona notizia viene diffusa oggi sulle condizioni di, il”: lesuMan.(Bryn Lennon/Getty Images)Buone notizie per tutti i fan di: a un mese dal trasferimento nel reparto di neurochirurgia di Padova, un articolo di Carlo Verdelli sul ‘Corriere della Sera’ riassume un quadro clinico che è in progressivo miglioramento. Troppo presto per cantare vittoria, ma l’Man – stando a quanto si legge oggi –e risponde alle sollecitazioni della moglie Daniela, che non ha mai smesso di stare al suo fianco. Secondo quanto si legge, ildi ...

rtl1025 : ?? Alex #Zanardi vede e sente. Non parla ancora, anche perché ha un buco nella trachea che presto potrebbero chiuder… - Daniele_Manca : Alex Zanardi fa ok con il pollice e guarda la moglie: la terza vita dopo l’incidente. Il campione di handbike sta l… - HuffPostItalia : La battaglia di Alex Zanardi, ora vede e sente - Paolett88388412 : RT @ProfCampagna: #Zanardi Riesce a stringere la mano su richiesta. Se gli chiedono di fare ok, alza il pollice. Se gli chiedono dove si t… - infoitsport : Alex Zanardi vede e sente: quali sono le sue condizioni -