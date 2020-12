Alex Zanardi, gli ultimi aggiornamenti: risponderebbe alle sollecitazioni (Di lunedì 21 dicembre 2020) Buone notizie per l’ex pilota di Formula Uno Il 19 giugno del 2020, Alex Zanardi è stato vittima di un nuovo incidente. L’ex pilota di Formula Uno che proprio a causa delle gare automobilistiche ha perso le gambe da diversi mesi lotta tra la vita e la morte. Leggi anche: Alex Zanardi compie 54 anni. È ancora ricoverato al San Raffaele Dopo essere stato travolto a bordo della sua hadbike è stato sottoposto a diversi interventi alla testa, ben cinque e a una serie di interventi al volto per risolvere una serie di complicazioni. Secondo quanto riporta “Corriere della Sera” ora il campione vedrebbe, sentirebbe e risponderebbe alle sollecitazioni della moglie Daniela. Zanardi starebbe recuperando tutte le funzioni celebrare e sarebbe in grado di stringere ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Buone notizie per l’ex pilota di Formula Uno Il 19 giugno del 2020,è stato vittima di un nuovo incidente. L’ex pilota di Formula Uno che proprio a causa delle gare automobilistiche ha perso le gambe da diversi mesi lotta tra la vita e la morte. Leggi anche:compie 54 anni. È ancora ricoverato al San Raffaele Dopo essere stato travolto a bordo della sua hadbike è stato sottoposto a diversi interventi alla testa, ben cinque e a una serie di interventi al volto per risolvere una serie di complicazioni. Secondo quanto riporta “Corriere della Sera” ora il campione vedrebbe, sentirebbe edella moglie Daniela.starebbe recuperando tutte le funzioni celebrare e sarebbe in grado di stringere ...

