Alex Zanardi è sveglio | come sta oggi

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Carlo Verdelli sul Corriere racconta cheè cosciente, ma non solo: il campione di handbike è in grado di muovere le mani, vedere e sentire. Non può ancora parlare perché per precauzione non è stato ancora chiuso il buco nella trachea che è servito durante il suo ricovero. Secondo Verdelliha la “sua” faccia, ovvero gli interventi di ricostruzione delle ossa del cranio sono andati a buon fine. Einteragisce con chi gli sta attorno: Il 21 novembre,è stato trasferito nel reparto di neurochirurgia di Padova, vicino a casa (la famigliaabita a Noventa, 8 chilometri). Stringe la mano su richiesta. Se gli chiedono di fare ok, alza il pollice. Dov’è Daniela? E lui gira appena il capo verso di lei. Non è certo la vetta ma almeno siamo ai piedi ...