Alex Vinatzer: “Avrei firmato per il quarto posto. Carico per Campiglio, volevo arrivarci col pettorale rosso” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alex Vinatzer ha conquistato un buon quarto posto nello slalom dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. L’azzurro aveva concluso in testa la prima manche, ma nella run pomeridiana ha commesso un paio di piccole sbavature e si è dovuto accontentare di un piazzamento a ridosso del podio. Si tratta comunque di un risultato di spessore per il nostro portacolori alla prima gara stagionale tra i pali stretti nel massimo circuito, dopo aver dovuto fare i conti con l’appendicite. Alex Vinatzer è vicinissimo ai migliori tre, ad appena 19 centesimi dallo svizzero Ramon Zenhaeusern, a 11 dall’austriaco Manuel Feller e a 7 dall’austriaco Marco Schwarz. Il 20enne cercherà di migliorare nello slalom in programma domani sera a Madonna di ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020)ha conquistato un buonnello slalom dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. L’azzurro aveva concluso in testa la prima manche, ma nella run pomeridiana ha commesso un paio di piccole sbavature e si è dovuto accontentare di un piazzamento a ridosso del podio. Si tratta comunque di un risultato di spessore per il nostro portacolori alla prima gara stagionale tra i pali stretti nel massimo circuito, dopo aver dovuto fare i conti con l’appendicite.è vicinissimo ai migliori tre, ad appena 19 centesimi dallo svizzero Ramon Zenhaeusern, a 11 dall’austriaco Manuel Feller e a 7 dall’austriaco Marco Schwarz. Il 20enne cercherà di migliorare nello slalom in programma domani sera a Madonna di ...

